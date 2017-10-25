Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe beraberliği sonrası Trabzonspor deplasmanından üç puanla dönmenin planlarını yapan Hırvat teknik adam, Florya'da bordomavili ekibin karşılaşmalarını en ince ayrıntılarına kadar izleyerek, analiz yapıyor.