Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1-1 sona eren Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından ise Orman'ın hedefindeki isim bu kez Anderson Talisca oldu… Fikret Orman'ın, geçen sezonki performansından uzak bir görüntü sergileyen Brezilyalı 10 numarayı Pepe'yi örnek göstererek eleştirdiği ortaya çıktı.

HEDEFTEKİ DİĞER İSİM JEREMAİN LENS

Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Fikret Orman'ın, 23 yaşındaki Talisca'yı ima ederek, "Pepe'yi örnek alsınlar. 34 yaşında gençlere taş çıkartacak bir performans ortaya koyuyor" dediği kaydedildi. Beşiktaş'ta eleştiri oklarının çevrildiği bir diğer isim ise Jeremain Lens oldu… Hollandalı yıldız için siyahbeyazlı camiada, "Şenol Güneş bu kadar şans verdi, hala bunları değerlendiremiyor. Babel'in oynamadığı bir haftada, kendini göstermeyeceksin de ne yapacaksın. Lens bundan sonra formanın yüzünü biraz zor görür" düşüncesi hakim.

'LİGDE KÖTÜ GİDİŞİN İKİ NEDENİ VAR'

Fikret Orman, Monaco zaferinin ardından Beşiktaş'ın Avrupa'da ve ligdeki farklı futbollarını iki nedene bağlamış, "Bunlardan birincisi; Türkiye'de bizi oynatmamak için sahaya çıkıyorlar, ikincisi ise oyuncularımız maç seçiyor" ifadelerini kullanmıştı.