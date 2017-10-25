Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenalli Olivier Giroud'nun akrep vuruşu yılın golü seçilirken, Afrika futbolunun tüm aktörleri bu tercihe tepki gösterdi. Baroka FC'nin Güney Afrikalı kalecisi Oscarine Masuluke'nin Orlando Pirates deplasmanının 90+6'ncı dakikasında röveşatayla attığı golle takımına eşitliği getirmesinin yılın golü olmamasına tepki gösteren Afrikalılar, FIFA'yı protesto etti. Avrupalı birçok futbolsever de bu isyana katıldı. Giroud'nun akrep vuruşu beğenilse de Masuluke'nin hakkının yendiği fikri sosyal medyanın ortak fikriydi.