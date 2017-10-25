Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık, Kolombiyalı golcü Rodallega’nın şansı oldu. Bu sezon Burak Yılmaz’ın arkasında kalan ve buna rağmen görev yaptığı 172 dakikada rakip fileleri 3 defa havalandıran Rodallega, zorlu süreçte Trabzonspor’un gol umudu olacak. Kolombiyalı golcü “Ligdeki konumumuz bu takım ve oyuncu kadrosunun karşılığı değil. Taraftarlarımızın güvenine layık olup ayağa kalkmak zorundayız” diye konuştu. Rodallega, her zaman hazır bir şekilde forma beklediğinin de altını çizerken “Bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü durum sakatlıktır. Burak da güçlü bir oyuncu en kısa sürede aramıza dönecektir. Onu aratmayacağım. Rodallega’nın nasıl bir oyuncu olduğunu herkese göstereceğim” dedi.

> Üç golü var

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay formayı Rodellaga’ya emanet edecek. Ardından ligde Galatasaray’ı misafir edecek olan bordo-mavililerde Kolombiyalı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma karşı da ilk 11’de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon ligde ilk defa Göztepe maçına 11’de başlayan Hugo, Burak Yılmaz’ın sakatlığı sebebiyle şans bulduğu bu karşılaşmada fileleri havalandırmayı başarmıştı. Ertesi hafta Gençlerbirliği maçında oyuna girer girmez takımını öne geçiren golü atan 32 yaşındaki oyuncu, 2-2 biten Beşiktaş deplasmanında da bir gole imza atmıştı.