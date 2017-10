Türkiye Gazetesi

Bu sezon ideal 11’deki yerlerini kaybeden Volkan Demirel ile Mehmet Topal, kaptanlık bilinciyle çalışmaya devam ediyor. İdmanlardaki hırsları ve çalışma tempolarıyla takım arkadaşlarına örnek olan iki tecrübeli oyuncu, teknik direktör Aykut Kocaman’ın en büyük yardımcıları olarak dikkat çekiyor. Kendileri gibi yedek kalan oyuncularla yakından ilgilenen Volkan ile Mehmet, maçlardan önce yaptıkları moral konuşmalarıyla da takımın motivasyonunu yüksek tutuyor. Takım içi kaynaşmada başrolü oynayan ikili başta Ozan Tufan olmak üzere bireysel performansların artmasında da önemli rol oynuyor. Hem Volkan hem de Mehmet, takım arkadaşlarıyla bir terapist gibi ilgilenirken, lejyonerlerin uyumu için de emek harcıyor.

> Her şey takım için

Kendi morallerini yüksek tuttuklarını belirten Volkan Demirel “Biz idmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hocamız bana görev verdiğinde en iyi hâlimle sahada olacağım. Evet, yedek oturmaktan memnun değilim ama önemli olan Fenerbahçe’nin başarısı. Takıma katkı sadece sahada forma giyerek olmaz” derken Mehmet Topal da “Hiç kimse Fenerbahçe’den değerli değil. Bizim işimiz her şeyimizi vererek çalışmak. Kaptan olarak da takımdaki bütünlüğü korumak” sözleriyle şampiyonluğa motive olduklarını dile getirdi. Aykut Kocaman da çalışmalarından son derece memnun olduğu iki yıldıza “Siz bu takımın ağabeylerisiniz. Hedefe yürürken sizin desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” diyerek moral aşıladı. > M. Emin Uluç