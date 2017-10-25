Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gündemi değerlendirdi. “Ülkemizin üzerinden kara bulutlar geçirmeye çalışıyorlar, aynı Beşiktaş gibi ama kimse bunda başarılı olamayacak” diyen Orman Başakşehir maçı için “Gayet istekli, arzulu bir Beşiktaş vardı. Gençlerbirliği maçından mutsuz ayrılmıştım ama dün (önceki gün) aynı fikirde değildim. Karşımızdaki rakip de Beşiktaş’ın oyun düzenini bozmak üzerine oynadı. Onlar da kazanmak istiyordu. Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. İnanılmaz coşkulu şekilde takımın arkasındaydılar. Büyük baskı oluşturmakla kalmayıp müthiş destek oldular” dedi.

> En ufak kuşkum yok

“Maç bu, Beşiktaş kazanacaktır, kaybedecektir ama Beşiktaş bu sene şampiyon olacaktır. Kimsenin endişesi olmasın” diyen Orman “Avrupa’da da böyle başarılar gelince ligde de farklı skorlar beklentisi oluyor. Uzun maraton, çok maç var. Ligin en önemli oyuncusu biziz, son 2 sezonun şampiyonuyuz, sezon sonunda yine şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün düştüğünde taraftarlarımızın ister istemez tepkileri oluyor. Yarına bakacağız ve Alanya maçına hazırlanıyoruz. Benim en ufak kuşkum yok, oynanan oyun ve oyuncuların arzularından mutlu oldum” ifadesini kullandı.

Caner Erkin pırlanta gibi bir çocuk!

Fikret Orman, 1-1 sona eren Medipol Başakşehir maçında sarı kart gören ve hakem Mete Kalkavan’a küfürler eden Caner Erkin’in hareketini değerlendirdi: “Kazanma hırsı Beşiktaş ilkeleri içerisindedir. Caner’in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketler içerisinde olmaması lazım. Basın üzerinden oyuncuma yönelik hemen kampanya düzenleniyor. O kadar da kolay değil. Kendisi gözümüzün nuru, pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa disiplin yönetmeliği var, cezasını görür. Camia olarak böyle şeylerin arkasında olmadığımızı herkes bilir. Caner de Beşiktaş’ın etik kurallarına uyacak. Hırsı zekâsının önüne geçmeyecek, sahada takımına yardımcı olacak. Çocuğun üzerine çok gidiyorlar. Onun üzerinden Beşiktaş’ı karıştırmaya çalışıyorlar. Ona da müsaade etmem.”

Mete Kalkavan, Beşiktaşlı imajının tesirinde kalıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mete Kalkavan’ı da değerlendirdi: Mete Kalkavan çok beğendiğimiz kişilik ama çocuğun üzerinde ‘Beşiktaşlı’ imajı oluşturulduğu için o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Zıddında hareket etmeye çalışıyor ki ‘Hayır ben Beşiktaşlı değilim’ düşüncesini göstermeye çalışıyor ama Beşiktaş’a zararı oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu hakemler bizim, sahip çıkmamız lazım. Hepsi pırıl pırıl insan. Türkiye’de futbolun daha hızlı ve eğlencesi daha yüksek olması için topu az kesmeleri lazım. Aynı hakemler yurt dışında maç yönettiklerinde böyle yönetmiyorlar. Orada daha çok topu oynatıyorlar. Nedense Türkiye’ye gelince sıkıntı oluyor.

Şenol Güneş’e iş mi öğreteceğiz!

Siyah-beyazlıların patronu Tamer Tuna’nın ayrılığı sonrası yalnız kalıp kalmadığı sorulan Şenol Güneş konusunu yorumladı: Tamer Tuna’nın başarılarıyla gurur duyuyorum. Şenol Hoca 50 senedir futbolun içinde, kaptanlık yaptı, milli takım teknik direktörlüğünde bulundu. Üç senedir de Beşiktaş’ı çalıştırıyor. Çok çalışkan, inanılmaz işine konsantre bir adam. Onun tecrübesindeki bir adama iş öğretme, tavsiyede bulunma durumunda değiliz. Onun çizgisi bellidir, bizim de çizgimiz bellidir. Oraları da hocalarımız ve oyuncularımız geçemezler. Bizde kuvvetler ayrılığı vardır. (Yardımcısı olacak mı?) O kendi karar veceği bir şey. O tecrübedeki insan da kamuyounun laflarıyla değil kendi hür iradesiyle karar vererek yoluna devam edecektir.

Devre arası çalıştay olabilir

Fikret Orman, VAR’a sıcak baktıklarını bunun kademe kademe olması gerektiğini söyledi. Orman yabancı kuralı konusunda da “Önceden 5 yabancı oyuncu vardı o zaman dünya şampiyonuyduk! Yabancıyı artırdık, şimdi değil. O zaman da başarılı millî takım yoktu. Sayılarla düşünürsek basite indirgeriz ve çözümsüzlük çıkar. Federasyon Başkanı’na da söyledim, bununla ilgili çalıştay yapılması lazım. Galiba devre arası yapacaklar” diye konuştu.