Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk ÜNAL

Süper Lig’de önceki gün son bölümleri nefesleri kesen ve tansiyonun yükseldiği kapanış maçı vardı Vodafone Park’ta. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin beraberlikle sonuçlandığı, zirve mücadelesi veren takımların puan kaybettiği haftada Beşiktaş-Başakşehir maçının önemi kat be kat artmıştı. Hakem FIFA kokartlı Mete Kalkavan’dı. İlk dakikalarda Cenk Tosun’un bir faul kararı sonrası hakeme tepkisi tribünlere olumsuz yansırken mücadele sonunda en çok konuşulan isim Caner Erkin’di. Millî futbolcunun maç içindeki reaksiyonları dikkat çekerken hakem Mete Kalkavan’a yönelik küfürleri bir anda gecenin en çok konuşulan konusu hâline geldi. Direkt kırmızı kartlık küfürlü sözler kameralara yansıdı, Mete Kalkavan’a kırmızı kart göstermediği için eleştiri vardı.



Yedi sarı kart çıktı

Peki Kalkavan bu konuda ne düşünüyordu? Kalkavan’ın soyunma odasında maçın gözlemcisi Oğuz Arıkal’a ve sonrasında yakın çevresine, kısa sürede TT olan Caner olayı konusunda “Duymadım” dediği öğrenildi. İki takım adına da on ikişer faulün çalındığı Beşiktaş’tan 5, Başakşehir’den 2 oyuncunun sarı kart gördüğü mücadelede duymayan sadece Mete Kalkavan değildi. Siyah-beyazlı taraftarlar top rakipteyken inanılmaz bir ıslık protestosunda bulunmuş ve Leipzig maçını aratmayan görüntüler sergilenmişti. Malum, Leipzig maçında Timo Werner önce kulak tıkacı takmış ardından oyundan çıkmak durumunda kalmıştı. Önceki gece de hakemin faul kararını Cenk, Tolgay, Attamah gibi isimler bile duymadı.



Kimse birbirini duymadı

Sadece bununla da sınırlı değil. 32. dakikada Elia’ya çıkan sarı kartta Mete Kalkavan’ın yardımcısı Ceyhun Sesigüzel’den teyit almak istediği ancak onda bile kulaklıktan birbirlerini duyamadıkları el işaretiyle anlaştıkları öğrenildi. Başakşehirli oyuncuların dün bile kulaklarının çınladığı ve saha içindekilerin inanılmaz etkilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların erken gol buldukları (Bursaspor) maçta fazla sesli protestoda bulunmadıkları görülürken Başakşehir maçının son bölümlerinde çok farklı ve baskılı bir ortam vardı. Kaldı ki, o çok sesli ve baskılı ortamda Beşiktaşlı 4 oyuncuya gösterilen sarı kartların 86 ile 90. dakikalar arasında geldiğinin de altını çizelim.



3 ila 7 maç arası ceza gelebilir

Maçın ardından başlayan Caner Erkin’in ceza alıp-almayacağı tartışmaları dün akşam saatlerinde gelen açıklamayla sonlandı. Oyuncunun Federasyon Hukuk Kurulu tarafından, yayıncı kuruluştan görüntü istenerek ve izlenerek, “sportmenliğe aykırı hareketi” ve “hakareti” sebebiyle PFDK’ya sevk edildiği açıklandı. TFF’den yapılan açıklamada sevk için, “Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 24.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak” ifadeleri kullanıldı. Hakareti düzenleyen bu maddenin (a) bendi, küfürün müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 3 ila 7 müsabakadan men cezasını öngörüyor. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş maçında Tosic’e hareketi sebebiyle Van Persie de görüntüyle sevk almış ve 3 maç ceza yemişti.

CANER ERKİN: Özür dilerim

Maçta hakem Mete Kalkavan’a el ve kol hareketlerinin yanı sıra küfürler de eden Caner Erkin özür diledi. İşte açıklamasının özeti: “Maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim. Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce formanın değeriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra aynı hırs ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim.”

Yakıştı mı Caner Efendi?

Son iki sezonda şampiyon olan, sergilediği güzel futbolla herkesin beğenisini kazanan Beşiktaş’ta Caner Erkin rahatsızlığı oluştu. Sebebi ise millî takım forması da giyen oyuncunun Başakşehir maçında hakeme yönelik ağza alınmayacak söylemleri. “Hakkı’yla oynayıp Şeref’iyle kazanmayı” benimseyen, Süleyman Seba kültürünü ve değerlerini özümseyen, doğruluk dürüstlük ve ahlaktan taviz vermeyen siyah-beyazlılarda Caner Erkin’in hakeme yönelik tavrı hiç hoş karşılanmadı. Takım içinde de zaman zaman gerilime sebep olan (Talisca ile kavga) Caner’in dikkati çekilecek.