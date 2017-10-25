Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarının Fenerbahçe derbisinde yaptığı ‘Ayağa kalk’ mesajlı, ‘Rocky’ temalı koreografisiyle ilgili tartışmalar büyüyor. Koreografide “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk” sözü ve sinema fenomeni “Rocky Balboa” karakteri kullanılmıştı. FETÖ liderinin son açıklamasında ‘Ayağa kalk’ mesajını vermesi, Rocky anıtının Pensilvanya’da olması gibi ‘tesadüfler zinciri’ üzerine de Başbakanlık, koreografi için soruşturma başlatmıştı. Bu koreografiyle ilgili tartışmalar bütün hızıyla sürerken, ‘Rocky’ karakterini beyaz perdede canlandıran Sylvester Stallone’nin 23 Kasım 2015 tarihinde, bir FETÖ organizasyonuna, o film serisinde giydiği eldivenleri hediye ettiği ortaya çıktı.

> Hakan Şükür ‘beğendi’

Türkiye’den erişimi engellenen “Hizmetnews” isimli bir siteden paylaşılan habere göre Stallone’nin imzalı Rocky Balboa eldivenleri, açılan sergide açık artırmayla satıldı. Elde edilen gelirin FETÖ tarafından kurulan derneğin faaliyetleri için kullanılacağı belirtildi. FETÖ firarisi Hakan Şükür, koreografiyi sosyal medya hesabından beğendi. Ayrıca Şükür’ün sabitlenmiş tweetinde verdiği YouTube linkinde yükleyen kişinin ismi Rocky Balbao olarak yazılması dikkati çekti. Ünlü haber ajansı Reuters de, Rocky temalı koreografinin FETÖ terör örgütüyle ilişkisinin olup olmadığının araştırılması için soruşturma açıldığını dünyaya duyurdu.