Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde beklenen oyununu ortaya koyamadı. İlk 8 haftalık süreçte sadece Antalya maçında taraftarlarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar benzer bir senaryoyu da pazar akşamı Fenerbahçe maçında yaşattı. Maçın son 17 dakikasını 10 kişi oynayan Cimbom, genelde de tatmin edici oyun sergileyemedi. Bu durum istatistiklere de yansıdı ve buna bağlı olarak bazı detaylar da gözden kaçmadı. Sekiz haftalık dilimde Antalya maçı dışında topa sahip olma oranında yüzde 60’ın altına düşmeyen sarı-kırmızılılar Akdeniz’de ise yüzde 47’de kalmış ve tek puan kaybını da orada yaşamıştı. Cimbom bu alanda Fenerbahçe maçında da rakibinin gerisinde kaldı.

> Pas bir hayli düştü

Galatasaray’ın, 9. haftadaki derbide topa sahip olma yüzdesi 45 olarak hesaplandı. Ve sarı-kırmızılılar Antalya’da olduğu gibi rakibinden daha düşük oranda kalınca puan kaybı yaşadı. Galatasaray başarılı pas konusunda da haftayı pek parlak geçirmedi. Sarı-kırmızılılar Konya maçında 516 pas yaparken, Fenerbahçe’ye karşı 281’de kaldı. Oyuncularıyla bu konuda bir toplantı yapan teknik direktör Igor Tudor “Bizim sezon başından beri üzerinde durduğumuz sistem, topa daha çok sahip olma, rakipten en kısa sürede topu kazanma üzerine kurulu. Bunları yapabildiğimiz sürece başarılı oluruz. Rakibi seyredersek ve onların topla oynamasına izin verirsek hangi maç olursa olsun sıkıntı yaşarız. Sezon sonuna kadar tempoyu düşürmenizi istemiyorum” dedi.