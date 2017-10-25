Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor canlı yayını ve A Spor Ziraat Türkiye Kupası maçları şifresiz canlı izle ile ilgili detayları burada bulabilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. 13:00'de başlayacak mücadele kapsamında bugün 13 karşılaşma oynanacak. Süper Lig ekiplerinin de sahne alacağı karşılaşmalar 13:00'de başlayacak. Osmanlıspor ise Ottocool Karagümrük ile 20:30'da karşı karşıya gelecek. İşte A Spor Ziraat Türkiye Kupası maçları...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI CANLI İZLE

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NIN MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor: Kadir Sağlam

13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor: Mustafa İlker Coşkun

13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Alper Çetin

13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor: Kutluhan Bilgiç

13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar

14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor: Burak Şeker

17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor: Volkan Bayarslan

19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Zorbay Küçük

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922: Erkan Özdamar

20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu

Mavi- beyazlılarda Ziraat Türkiye Kupası hazırlığı

B.B. Erzurumspor, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında kendi evinde konuk edeceği Tire 1922 Spor hazırlıklarına Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezinde başladı.Mavi-Beyazlılar, Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde ısınma ve minyatür kale maç yaparak bugünkü antrenmanı tamamladı. Antrenmana bir süre önce süresiz kadro dışı bırakılan Kubilay Sönmez’de katıldı.

Akhisarspor’da Türkiye Kupası mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Teleset Mobilya Akhisarspor yarın sahasında Anagold 24Erzincanspor’u konuk edecek. Yeşil-siyahlılar bugün yapacağı akşam antrenmanının ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve Manisa’ya geçerek, maç saatini bekleyecek.Yedek ağırlıklı bir kadro ile maça çıkması beklenen Akhisarspor’da sakatlığı süren Olcan Adın maç kadrosunda yer almıyor. Geçen sezon Ziraat TürkiyeKupası’nda çeyrek final oynayan Akhisarspor’un Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Her yıl kupa maçlarında en iyisini yapmak için sahaya çıkıyoruz. Geçen sezon çeyrek finale kadar yükseldik. Esas amacımız oynamayan oyuncuların performansını sahada görmek. Bu maksatla yine yarınki maçta da teknik heyetimiz yedek ağırlık bir kadro ile sahada olacaktır ve her sezon olduğu gibi en iyi yere gelene kadar mücadele vereceğiz” dedi.Teknik Direktör Okan Buruk’un, 24Erzincanspor maçına; Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Alperen Babacan, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Onur Ayık, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Ioan Hora 11’i ile çıkması bekleniyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları; kale arası ve misafir tribün 10, Maraton Akigo 11, kapalı 15 ve VIP 20 TL olarak belirlendi. Satışların Passolig üzerinden yapılacağı bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Trabzonspor’u yenerek puanını 11’e yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında çarşamba günü oynayacağı Ofspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.Nurettin Soykan Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenmana ameliyat olduğu için bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Aytaç Kara dışındaki futbolcuların tamamı katıldı. Sakatlığı düzelen orta saha oyuncusu Godson Azubuike ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Azubuike’nin Gençlerbirliği maçında oynayıp oynayamayacağına önümüzdeki günlerde karar verileceği öğrenildi.Antrenman öncesi futbolcularını saha ortasına toplayarak kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, Trabzon galibiyetinden dolayı tüm takımı tebrik etti.Trabzonspor maçının geride kaldığını ve önlerinde zor bir periyot olduğunu oyuncularıyla paylaşan genç teknik adam, herkesin her an göreve hazır olması uyarısında bulundu.Ofspor ile oynanacak maçın taktiği şeklinde geçen antrenmanda kadroda rotasyona gideceğinin sinyalini veren Erol Bulut, yapılan çift kalede Trabzon maçında ilk 11’de oynayan oyunculara şans vermedi.Evkur Yeni Malatyaspor, 25 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’de Ofspor ile oynayacağı maç için bu gece aktarmalı uçakla Trabzon’a gidecek.