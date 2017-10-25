Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda? Peki Anadolu Efes maçı saat kaçta? Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi bir kez daha İstanbul'a gelecek olan Rus temsilcisi CSKA Moskova. Cuma günü oynanması beklenen maç saat 19:45'te başlayacak.

ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi heyecanı İstanbul'da devam ediyor. 27 ekim cuma günü saat 19:45'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşmasının beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacağı belirtiliyor.