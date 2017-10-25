Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile karşılaşan Trabzonspor'da Hugo Rodallega şoku yaşanıyor.
Karşılaşmanın 64. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gören Hugo Rodallega, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Rodallega, gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
Kolombiyalı futbolcu ligin 10. haftasında Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.