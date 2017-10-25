Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz futbolunun yaşayan birkaç efsanesinden biri olan Ricardo Quaresma, futbol hayatının en olgun dönemini yaşıyor.

Zaman zaman saha içindeki sinirli hareketleri ve olmadık anlarda gördüğü kartlar ile takımını yalnız bıraksa da hırsı ve oynama arzusu ile farkını sürekli hissettiren Quaresma, her zaman vitrinin en önünde yer alıyor.

GENÇ FUTBOLCULARA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Beşiktaş ile ilk macerasını 27 yaşındayken yaşayan, ancak 'feda' döneminde maddi konular öne sürülerek gönderilen Quaresma, aslında o zaman da takımın en büyük itici gücü (iki sezonda 18 gol ve 27 asist) ve taraftarın en büyük sevgilisiydi. Siyah-Beyaz renklere dönmek için ayrıldıktan 2 sezon sonra Fikret Orman'ın tüm şartlarını kabul ederek geri gelen Ricardo, 34 yaşına rağmen adeta tüm takıma performans ve hırs dersi vermeye devam ediyor. Sakat olmadığı sürece antrenman kaçırmayan ve 1.5 saat süren her antrenmanın sonunda en az yarım saat daha özel çalışma yapan 34'lük delikanlı genç futbolculara da örnek gösterilen bir isim haline geldi. Hem Şenol Güneş'in hem de Portekiz Milli Takımı hocası Fernando Santos'un hiç bir zaman vazgeçmediği bir isim olan yıldız oyuncu çalışma disiplini gibi oynadığı maç sayısıyla da ön plana çıkıyor.

16 AYDA 81 MAÇA ÇIKTI

2016 Avrupa Şampiyonası'nın başlamasından önce hazırlık maçlarıyla başlayan süreç göz önüne alındığında 15 ayda 81 maça çıkan Portekizli star, Siyah-Beyazlı oyuncular içinde en çok maç oynayan oyuncu oldu. Quaresma bu sürede 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 lig şampiyonluğu, 1 de Konfederasyon Kupası 3'lük kupası kaldırdı.

Quaresma'nın 16 aylık süreçte çıktığı 81 maçın 37'si Süper Lig'e, 25'i milli maçlara, 14'ü Beşiktaş ile Avrupa maçlarına ve 5'i de Türkiye Kupası ile Süper Kupa'ya ait.

QUARESMA'YA EN ÇOK YAKLAŞAN OYUNCU CENK TOSUN

Ricardo Quaresma'nın bu parmak ısırtan performansına takım içindeki en yakın isim ise bu yılın en çok konuşulan ve en çok patlama yapan golcüsü Cenk Tosun oldu.

Quaresma ile aynı süreç baz alındığında Beşiktaş ve Milli Takım ile 75 maça çıkan Cenk Tosun, takımın en çok maça çıkan 2'nci oyuncusu konumunda. Sezon başında Cyrstal Palace takımına gitmesi son anda suya düşen Cenk 3 ay önce 13 milyon Euro olan fiyatını şimdiden 2 katına çıkarmış durumda. Cenk'in başarısının tesadüf olmamasına sebep olarak Quaresma gibi maç oynamaktan bıkmaması ve kazanma hırsını hiç kaybetmemesi gösterilebilir. Cenk Tosun'un Quaresma ile aynı süreçte çıktığı 75 maçın 41'i Süper Lig, 15'i Avrupa maçlarına, 3'ü Süper Kupa ve Türkiye Kupası'na, 16'sı da Milli Takım maçlarına ait.

Beşiktaş'ta aynı dönemde Quaresma ve Cenk'e yaklaşan diğer futbolcuların listesi ise şu şekilde: Oğuzhan 62 maç, Fabricio 57 maç,Tolgay 56 maç, Atiba 55 maç, Gökhan Gönül 52 maç,Tosic 55 maç.