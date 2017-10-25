Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertli takım, 30 Ekim Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.