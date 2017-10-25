Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırçınlığıyla bilinen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yakın arkadaşı Mayowa Ogunbayo evinde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

29 yaşındaki Ogunbayo, Londra'da yaşıyordu. Kendisinde haber alınamayınca evine giden polisler genç adamın cesediyle karşılaştı. Mario Balotelli'nin en iyi arkadaşlarından biri olan Ogunbayo'nun kalbine bıçak saplandığı belirtiliyor.

Olayla ilgili olarak 21 yaşında bir kadın gözaltına alındı. Johnny John takma adıyla da bilenen Ogunbayo, İngiltere'de lüks bir hayat sürüyordu.

Nişanlısıyla birlikte kalan Ogunbayo Londra'nın batısındaki Park Royal'da ikamet ediyordu. İkilinin evleri 550 bin sterlin değerinde. Genç adamın yapılan otopsisinde de ölüm nedeninin kalbine saplanan bıçak olduğu netleşti.

Ogunbayo, Nijerya Osogbo doğumlu. Annesi ve üç kızkardeşiyle birlikte okumak için İngiltere'ye yerleşmişti. Balotelli'yle sıkı dost olan Ogunbayo sık sık birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşıyordu. Obafemi Martins de Nijeryalı gencin yakın arkadaşları arasında bulunuyor.