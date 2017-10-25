THY Euroleague’in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş’un sahasında karşılaştığı Anadolu Efes mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic ödül aldı. Geçen sezon sonunda Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Sırp Başantrenör Obradovic, ödülünü karşılaşma öncesinde THY Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu’dan aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının ödül aldığı sırada Obradovic'e sevgi gösterisinde bulundu.