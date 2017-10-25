Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de "Türk Derbisi" Anadolu Efes'i 81-70 ile geçen Fenerbahçe Doğuş'un galibiyetiyle sonuçlandı.

İki takım da maçın başında pota altından etkili olmayı başardılar. Dunston ile sayılar bulan Anadolu Efes'e karşı Fenerbahçe Doğuş özellikle Jan Vesely'i etkin kullanarak ilk 5 dakikalık bölümü 11-6 önde geçti. Daha sonra pota altında Stimac ve Dunston'ı etkin kullanmayı sürdüren Anadolu Efes, Krunoslav Simon'u da devreye sokarak çeyreği 15-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Guduric ve Datome'den gelen üçlüklerle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 8:39 kala 21-10 ile üstünlüğü yakaladı. Fakat Anadolu Efes, Stimac ve McCollum ile etkili olmayı başardı ve çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 28-28 geçildi. Stimac ile etkinliğini sürdüren Anadolu Efes'e karşı Wanamaker, Guduric ve Datome ile sayılar bulan Fenerbahçe'nin çabalarına rağmen ilk yarı 34-34 eşitlikle sona erdi.

İlk yarı sonunda Fenerbahçe Doğuş'un en skorer isimleri 8'er sayıyla Luigi Datome ve Jan Vesely olurken Anadolu Efes cephesinde de Vladimir Stimac, Krunoslav Simon ve Bryant Dunston ilk yarıyı 8'er sayıyla tamamladılar.

Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe Doğuş, kısalarının etkili oyunuyla başladı. Wanamaker ve Sloukas ile sayılar bulan Fenerbahçe, Wanamaker'ın asisti ile Sloukas'ın bulduğu üçlük sonucu 6:49 kala 45-38 üstünlüğü yakaladı. Oluşan skor sonrası Perasovic molası gelse de moladan Fenerbahçe Doğuş, Vesely'nin basketiyle döndü ve farkı 9 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü de 49-40 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi. Çeyreğin sonunda James Nunnally ile önemli isabetler bulan Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe 62-52 önde girdi.

Son çeyreğin ilk 2 dakikalık bölümünde iki takım da sayı üretemezken Jason Thompson'ın sportmenlik dışı faulü ile 4 sayı bulan Anadolu Efes, 7:54 kala skoru 62-57'ye getirdi. Fakat Vesely ve Guduric ile basketler bulan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 69-59 önde geçti. Maçın son bölümüne Krunoslav Simon'un üçlüklerine rağmen Fenerbahçe Wanamaker ve Guduric'ten bulduğu üçlüklerle farkı koruyarak girdi.