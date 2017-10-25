Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar



29. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denis’in şutu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.



36. dakikada ceza yayında topla buluşan Özer’in şutunda kaleciden dönen topu savunma uzaklaştıramadı. Özer tekrar hamle yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-0



45. dakikada Özer Hurmacı’nın vurduğu şut savunmadan dönerek, arka direkte bekleyen Josue’nin önünde kaldı. Josue’nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



53. dakikada Lawal’ın ceza sahasında düşürülmesiyle Osmanlıspor penaltı kazandı.



54. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Doukara, topu ağlarla buluşturdu. 3-0



62. dakikada Ufuk’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Denis’in şutu üstten dışarı çıktı.



72. dakikada Regattin’in ceza sahası dışından vurduğu şut, kaleci İsmail’den dönerek oyuna yeni giren Serdar’ın önünde kaldı. Serdar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-0



82. dakikada sağ kanattan Serdar’ın ortasını Regattin ağlarla buluşturdu. 5-0