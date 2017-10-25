Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’i 80-71’lik sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının ilk yarıda gösterdiği performansı beğenmediğini dile getiren Sırp başantrenör, "Üçüncü çeyrekte maçı değiştirdik. Agresif savunmamızla bütün sahayı kullandık ve maçın kontrolünü elimize geçirdik. Savunma açısından memnunum ama hücumda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftara güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Umarım her maçta daha fazla taraftar olur burada" şeklinde konuştu.

"ALİ VE KALİNİC’İ HAZIR OLMADAN İSTEMİYORUZ"

Obradovic, sakat oyuncular Nikola Kalinic ve Ali Muhammed hakkında açıklamalarda bulunarak, "Şu anda ikisi de çok sıkı çalışıyor. Ali Muhammed’in dönüşü daha yakın gözüküyor. Hazır olmadan ikisini de zorlamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Obradovic, "Alexander Gomelsky Yılın Koçu" ödülünü layık görülmesiyle ilgili olarak da, şu ifadelere yer verdi:

"Bana verilen ödül için kulübüme, yardımcılarıma ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu takımın başarısı. Tek başıma aldığım bir ödül değil."

ANADOLU EFES CEPHESİ

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, sarı-lacivertlilerin hak ettiği bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı” dedi.

THY Euroleague’in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 80-71’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak mücadele ettiklerini ifade eden Perasovic, şu ifadelere yer verdi:

"Maçın sonunda daha hazır kaldılar. Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili bir şey söylemiyorum ama Muric’in ve Birkan’ın durumunu bilmiyoruz. Daha mücadele edecek bir takım olacağız. CSKA Moskova’da Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi’bnin en iyi takımlarından birisi. O maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şu an 3 maçta 0 çektik. O maçta elimizden geleni yapacağız."