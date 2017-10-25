Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonları arasında yer alan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, İspanya’da başladı. Şampiyonanın ilk gününde ümit, genç ve 21 yaş altı kata dalında dereceye giren isimler belli oldu.

Tenerife kentinde bulunan Santiago Martin Arena’da düzenlenen şampiyonanın ilk gününü Karate Milli Takımı bir altın ve iki gümüş madalya ile kapattı. Ümit erkekler ferdi katada Enes Özdemir, muhteşem bir performansla kariyerinin en büyük başarısını yakaladı. İlk iki turda Suudi Arabistan ve Çinli rakiplerini 5-0 ile geçen Enes, çeyrek finalde İran, yarı finalde de Mısırlı rakiplerini 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milli sporcumuz, Asya şampiyonu Japon Yuta Hibi karşısında altın madalya mücadelesi verdi.

Finalde çok güçlü bir kata çizen Enes, tatamiden 3-2 galip ayrılarak ümitler ferdi kata dalında Dünya şampiyonu oldu. Milli sporcu ayrıca, takım kata dalında da mücadele edecek.

İspanyolları geçemediler

21 yaş altı katada kadınlar ve erkeklerde final yapma başarısı gösteren milli sporcular, ev sahibi ülke sporcularına takıldı. 21 yaş altı kariyerinde son Dünya Şampiyonası’na çıkan Dilara Bozan, Kazakistan, Ukrayna, Malezyalı ve Fransalı rakiplerini 5-0 ile geçip, yarı finalde Faslı Sanae Agalmam’i 4-1 mağlup etti. Finalde son Avrupa Şampiyonu İspanyol Lidia Rodriguez Encabo karşılaşan Dilara, 4-1 kaybederek ikincilikte kaldı.

Büyükler kariyerinde Avrupa ikinciliği bulunan Dilara Bozan, 21 yaş altında 2015’te de Dünya üçüncüsü olmuştu. İspanya’da Dünya ikincisi olan 20 yaşındaki Milli sporcu, kata dalında kadınlarda Dünya Şampiyonası finaline yükselen ilk sporcu unvanını da aldı.

Emre Vefa yine ikincilikte kaldı

2013 yılında İspanya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Karate Şampiyonası’nda ümitler ferdi katada final yapan ancak ikincilikte kalan Emre Vefa Göktaş, Tenerife kentindeki organizasyonda da gümüş madalya ile yetindi.

21 yaş altı kategorisinde son Avrupa üçüncüsü unvanıyla mücadele veren Milli karateci, Peru ve Mısırlı rakiplerini yendikten sonra üçüncü turda 2013 Dünya Şampiyonası finalinde kaybettiği Japon Nozomi Yamanaka’dan rövanşı 3-2’lik skorla aldı. Çeyrek finalde Faslı Mohammed Sedraoui’yi 5-0, yarı finalde de Amerikalı Ariel Torres’i 4-1 yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu Emre Vefa, son Dünya ikincisi İspanyol Xabier Pereda Elorduy ile karşılaştığı finali 3-2 yitirerek ikincilik kürsüsüne çıktı.

Üç sporcu elemelerde takıldı

Dünya Karate Şampiyonası’nın ilk gününde üç karatecimiz de elemeleri geçemedi.

Genç kadınlarda Esilay Kılıç üçüncü turda, genç erkekler katada Selahattin Güngel ikinci turda, ümit kadınlar kata dalında da Ayşe Yılmaz ilk turda şampiyonaya veda etti.