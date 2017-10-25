İtalya Ligi'ne yaptığı dev transferlerle büyük umutlarla başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Milan, Chievo deplasmanında coştu. Milano temsilcisi sahadan 4-1 galip ayrılırken, Hakan Çalhanoğlu takımının 3. golünü attı.
Suso 36. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, 42'de Bostjan Cesar'ın kendi kalesine attığı golle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken, 55'te Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı.
Hakan Çalhanoğlu takımını 3-0 öne geçirirken; Nisan 2003'te Emre Belözoğlu'nun attığı golün ardından Serie A'da gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Ev sahibinde Valter Birsa'nın 61. dakikadaki golü teselliden öteye geçemezden, maçta son sözü 64'te Nikola Kalinic söyledi, Chievo: 1 - Milan: 4.
Bu sonucun ardından Chievo 15 puanda kaldı, Milan ise puanını 16'ya çıkardı