Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rasta Spor Salonu’ndaki mücadele tempolu başlarken, İzmir ekibi ilk periyodu 33-23 geride kapattı. Ev sahibi ekip ikinci periyotta da etkili oyunca Pınar Karşıyaka soyunma odasına 55-46 geride girdi. Rakibine karşı üçüncü periyotta da etkili olamayan Pınar Karşıyaka mücadeleden 96-82 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka grupta ilk mağlubiyetini aldı.