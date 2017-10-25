Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 80-71’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak mücadele ettiklerini ifade eden Perasovic, şu ifadelere yer verdi:



"Maçın sonunda daha hazır kaldılar. Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili bir şey söylemiyorum ama Muric'in ve Birkan'ın durumunu bilmiyoruz. Daha mücadele edecek bir takım olacağız. CSKA Moskova'da Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi'bnin en iyi takımlarından birisi. O maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şu an 3 maçta 0 çektik. O maçta elimizden geleni yapacağız."