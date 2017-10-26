Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun 9. haftasını 15 puanla 6. sırada kapatan Fenerbahçe’nin en büyük sorunu golcülerin düşük performansı. Fenerbahçe, rakip fileleri yirmişer defa sarsan Galatasaray ile Göztepe’nin ardından 17 golle en skorer takımlar arasında yer alıyor. Ancak Fenerbahçe’nin gollerinden sadece 2’si forvetlerden geldi. Kadrosunda 3’ü krallık yaşamış 5 forvet bulunan Fenerbahçe’de Vincent Janssen 1’i penaltıdan olmak üzere iki gol kaydederken, Robin van Persie, Soldado, Fernandao ve genç Ahmethan ağları havalandıramadı. Sarı-lacivertlilerin 15 golünden 1’isini rakip kendi kalesine atarken, orta sahalardan 11, savunmacılardan da 3 gol geldi. Valbuena ile Giuliano üçer golle takımın en skorerleri olurken, Alper, Ozan ve Skrtel ikişer, Dirar ile Hasan Ali de birer gol kaydetti.

> Kocaman, çözüm arıyor

Golcülerden beklediği verimi alamayan teknik direktör Aykut Kocaman ise bu sorunu çözmek için ekstra mesai yapıyor. Yoklukta faydalandığı Ahmethan ile üzeri çizilen Robin van Persie’yi bir kenara koyan Kocaman, Janssen, Soldado ve Fernandao ile yakından ilgileniyor. Oyuncularıyla motivasyon konuşmaları yapan Kocaman, antrenmanlar da zaman zaman iki golcüyü aynı anda oynatırken özellikle kanat ortalarına ağırlık veriyor. Tecrübeli teknik adam, golcülerin daha fazla topla buluşması üzerine çalışmalar yaptırırken, takım içindeki rekabet gelecek için umut veriyor. Janssen, Aykut Kocaman’ın ilk tercihi durumunda olsa da Soldado ve Fernandao antrenmanlardaki performanslarıyla Hollandalıyı zorluyor. Aykut Hoca skor sorununu çözebilmek için özellikle iç saha maçlarında çift forvete dönebileceği belirtiliyor.