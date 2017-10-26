Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta neler oluyor? Avrupa’da “beyaz”, ligde ise “siyah” bir görüntü içerisinde. Son iki sezonun şampiyonu bu sezon ligde tanınmaz halde. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak için gün sayan Beşiktaş, ligde ise daha 9 hafta geride kalmasına rağmen liderin 8 puan gerisine düştü. Düşüş sadece puan tablosuna değil diğer verilere de yansıdı. İşte Kara Kartal’ın Şenol Güneş döneminde pek alışık olunmayan lig görüntüsü...

∂ Ligde son 4 maçını kazanamadı. 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi (Geçen sezon toplam 3’tü) aldı. 15 puan toplayabildi.

∂ 7. sırada kalan Beşiktaş, G.Saray, Göztepe, Akhisarspor, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’nin gerisine düştü.

∂ En son 2012-13 sezonunda Samet Aybaba döneminde 9 haftada 12 puan alan Kartal son 5 sezonun en kötü grafiğini sergiledi.

∂ Şenol Güneş’le 9. haftalara göre ilk sezon 77,7. ikinci sezon 66,6 galibiyet yüzdesi tutturan Kartal bu sezon ise ancak 44,4’te kaldı.

∂ Beşiktaş yeni stadı Vodafone Park’ta ilk defa üst üste 2 lig maçını kazanamadı (Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçları).

∂ Vodafone Park’ta ilk sezon 3,3 gol oranı olan, ikinci sezonunda 2.5 orana ulaşan siyah-beyazlılar bu sezon ise 1,8 gol oranına geriledi.

∂ Agresifleşen Beşiktaş’ta daha şimdiden 6 oyuncu (Tosic, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Babel ve Caner Erkin) cezalı duruma düştü.

Bu forvetlerle çok normal!

Siyah-beyazlılar takım oyunu sergiliyor ama hücum hattındaki performans düşüklüğü ligde bariz bir şekilde kendini gösteriyor. En golcü isim tabii ki Cenk Tosun ancak onun da 9 haftalık dilimde topu topu 3 golü var. Diğerlerine bakıldığında Beşiktaş’ın neden bu durumda olduğunu özetleyen tablo ortaya çıkıyor. Takımın en çok kazananı olan ve sezon başında transfer edilen Negredo 35 gol sözü vermesine rağmen henüz siftah yapamadı. Mustafa Pektemek’i ise değerlendirme dışında tutmak gerekiyor. Çünkü şu ana kadar ligde aldığı süre sadece 2 dakika. Siyah-beyazlılarda dikkat çekici bir diğer gelişme ise kulübe katkısının sıfır olmasıydı. Geçen sezon kenardan gelen 3 oyuncu skora katkı yapmıştı.

16 ayda 81 maç!

İstikrarsızlıktan istikrara... Ricardo Quaresma 16 ay gibi bir zaman dilimine öyle şeyler sığdırdı ki saygı duymamak alkışlamamak elde değil. Beşiktaş’a geldiğinde 27 yaşındaydı. Sonrasında “feda” dönemini de görüp Orman yönetimiyle ters düşerek tatsız ayrıldı. Katar ve Portekiz günlerinin ardından yeniden yuvası Beşiktaş’taydı. Şu anda 34 yaşında olan Ricardo, Beşiktaş’ta ve Portekiz Millî Takımı’nda hocaların vazgeçilmezi oldu. Dile kolay 16 ayda 81 maç. Quaresma bu yoğun trafikte başarısını taçlandıranlardan. 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 lig şampiyonluğu, 1 de Konfederasyon Kupası 3’lüğü 16 aylık çalışmanın kürsüsü.