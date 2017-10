Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ilk 8 haftadaki başarısıyla kendini camiaya kabul ettirmek üzereyken, Fenerbahçe maçında takımın sistemini değiştirerek yeniden kafalarda soru işareti oluşturdu. Derbide daha çok hakeme yüklenilse de yöneticiler Hırvat teknik adama eleştirilerde bulundu. Yönetim dışındaki Galatasaraylılar ise Tudor’u daha açık şekilde topa tutuyor. Genç çalıştırıcı derbide yaptığı sistem değişikliğini bir hata olarak görmediğini yetkililere bildirirken, takımı Trabzonspor maçına da bu şekilde hazırlıyor ve âdeta “inadım inat” diyor. Kurmayları tarafından Igor Tudor’a uyarılar yapılıp, tavsiyeler verilse de Hırvat çalıştırıcı “Bu sistem benimsenirse sadece bu sene değil uzun yıllar bizi kimse tutamaz” diyor.

> Selçuk ağırlığını koydu

Üçlü formasyonda sahanın daha iyi şekilde parsellendiğini ve her alanda rakibe sayısal üstünlük kurulduğunu savunan Igor Tudor, Karadeniz deplasmanında da savunmada Maicon, Denayer ve Serdar’la sahada olmayı planlıyor. Galatasaray’da şu an için en büyük soru işareti ise derbide kırmızı kart gören Belhanda’nın yokluğunda Rodrigues’in mi yoksa Selçuk’un mu oynayacağı. İbre Rodrigues’den yana olsa da son çalışmada kaptan ağırlığını hissettirdi ve formayı kapmaya yaklaştı. Tudor, Selçuk’lu 11’de 3-4-2-1’den 3-5-1-1’e de geçilebileceği için an itibarıyla kaptanına daha yakın duruyor.