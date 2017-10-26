Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı takımın formasını giyen Caner Erkin'in, Beşiktaş'ın önceki gün 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında kendisine sarı kart göstermişti.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, karara itiraz ederken hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiası ile PFDK’ya sevk edilmişti. Caner için ayrıca adli soruşturma da başlatılmıştı.

Şarkıcı Murat Boz, yaptığı paylaşımda Caner Erkin'e destek verirken şu sözleri kulladı:

“Küfürü savunduğumdan değil ve elbette küfüre karşıyız ama daha önce sahada küfür eden bir futbolcuya adli soruşturma açılmışlığı var mı?”