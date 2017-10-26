Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in yayın haklarını 5 yıllığına, yıllık 500 milyon Dolar+KDV vererek satın alan Katarlı beINSPORTS, büyük bir adım daha atıyor.



Türkiye’nin yanı sıra aynı zamanda İngiltere, İspanya, Fransa ve Brezilya liglerini de yayınlayan kuruluşun Türkiye’de bir kulüp satın almak için uzun süredir arayışta olduğu ve Başakşehir ismi üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Bu uzlaşının ardından tarafların birçok detayı da görüştüğü ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında. Beklenen açıklamanın ise ikinci yarı öncesinde, yani Ocak ayında yapılacağı belirtildi.

Türkiye’de ilk olacak



Yayıncı beINSPORTS’un sahibi Nasser Al-Khelaifi, aynı zamanda Fransa’nın ünlü ekibi PSG’nin de sahibi durumunda. Büyük bir son dakika aksiliği olmaz ve anlaşma kağıda dökülürse bu Katarlılar’ın ikinci kulüp satın alması olacak. Flaş gelişme Türk futbolu için ise bir ilk. Daha önce birçok şirket isim ortaklığına gitmişti ama yabancı bir satın alma hiç gerçekleşmemişti. (Fanatik)