Ziraat Türkiye Kupası 4. turuna 25 Ekim'de 13 karşılaşmayla devam edildi.
Oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan Batman Petrolspor, Eyüpspor, İstanbulspor, Orhangazi Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Sivas Belediyespor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Ankara Demirspor, Bucaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Osmanlıspor, 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan müsabakaların skorları şöyle:
Batman Petrolspor-Denizlispor: 2-1
Eyüpspor-Gümüşhanespor: 4-2
İstanbulspor-Afjet Afyonspor: 4-3
Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor: 0-0 (3-0 penaltılarla)
Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-3
Çorum Belediyespor-Trabzonspor: 0-6
Elazığspor-Sivas Belediyespor: 0-1
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor: 3-1
Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor: 1-2
Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922 Spor: 2-0
Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük: 5-0
Kupada 4. tur müsabakaları yarın oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek.