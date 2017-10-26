Trabzonspor’un lider Galatasaray’ı konuk edeceği dev maçta Halis Özkhaya düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken, dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.29 Ekim Pazar günü Trabzon’da oynanacak dev mücadele, saat 19.30’da başlayacak.