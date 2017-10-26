Trabzonspor’un lider Galatasaray’ı konuk edeceği dev maçta Halis Özkhaya düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken, dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.29 Ekim Pazar günü Trabzon’da oynanacak dev mücadele, saat 19.30’da başlayacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
26.10.2017 - 12:54 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de haftanın maçını yönetecek hakem belli oldu.
Etiketler : Süper Lig,Trabzonspor-Galatasaray maçı,
514514 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/514514.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
9
5
2
2
14
12
2
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa - Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği - Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2