Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’de 10. hafta heyecanı 27 Ekim Cuma günü 18.00’de Samsunspor - Gaziantepspor maçı ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre TFF 1. Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

27 Ekim Cuma

18.00 Samsunspor - Gaziantepspor: Ramazan Keleş

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28 Ekim Cumartesi

13.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.30 Altınordu - Eskişehirspor: Erkan Engin

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29 Ekim Pazar

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Denizlispor: Mert Güzenge

13.00 Gazişehir Gaziantep - Elazığspor: Bahattin Şimşek

15.30 Adana Demirspor - Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan

15.30 Grandmedical Manisaspor - Ümraniyespor: Erkan Özdamar

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30 Ekim Pazartesi

18.00 Çaykur Rizespor - Boluspor: Özgüç Türkalp

18.00 MKE Ankaragüce - İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu