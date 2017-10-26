Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek olan Beşiktaş'ın yıldızına bir talip daha çıktı... Özellikle Beşiktaş'ın bu sezonki performansında etkin rol oynayan tecrübeli futbolcu için Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan devreye girdi...

Gerek Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gerekse A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı gollerle yabancı kulüplerin dikkatini çeken Cenk Tosun'un talipleri bitmek bilmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon harika oynayan Cenk Tosun'un başına adeta talip kuşu kondu...

Daha önce Premier Lig'den Crystal Palace ve Newcastle United'ın, Bundesliga'dan da Wolfsburg'un ilgilendiği başarılı forvetin son talibi ise Serie A takımlarından milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Milan scoutları Beşiktaş - Başakşehir maçında Cenk'i izleyip not tuttular. İtalyan kulübünün Ocak ayında Cenk için Beşiktaş yönetimiyle temasa geçmesi bekleniyor. Cenk Tosun, transfer döneminde adını fazlasıyla duyuracak isimlerin en başında geliyor. (TRTSpor)