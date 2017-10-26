Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 40 yıl masör olarak görev alan ve Genç Milli Takımlar'da da görev yapan Kazancı, hayatını kaybetti. Erkan Kazancı'nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Şişli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu da Kazancı'nın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.