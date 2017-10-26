Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan siyah-beyazlı futbolcu Ryan Babel, 2 resmi müsabakadan men cezası almıştı.

Babel'in cezası Tahkim Kurulu'nun açıklanan karalarıyla 1 maça indirildi.

TFF'nin internet sitesinde yayınlanan Tahkim Kurulu kararları şöyle;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, futbolcusu Ryan Guno Babel hakkındaki PFDK'nın 19.10.2017 tarih ve E.2017-2018/238 - K.2017-2018/301 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

-Futbolcu Ryan Guno Babel hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

-Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."