Pusamania Borneo takımında forma giyen Terens Puhiri, Mitra Kukar'ı 4-0 yendikleri maçta Usain Bolt golü attı. Görüntüleri hemen her ülkede ilgi uyandıran Puhirinin gol videosunu milyonlarca kişi izledi.



'Come to Besiktas' sloganıyla Pepe ve Negredo gibi isimlerin transfer edilmesine ön ayak olan Beşiktaş taraftarı, benzer bir muameleyi Puhiri'ye de yaptı. Siyah-beyazlıların bu ilgisi Endonezya'da yankı uyandırdı.



Endonezya'daki internet siteleri Beşiktaşlıların oyuncunun sosyal medya hesaplarına akın ettiğini ve kendisinin takımlarına gelmesi yönünde sloganlarla, futbolcuyu ikna etmeye çalıştıkları belirtildi. Taraftarların genç oyuncunun kalktığı müthiş deparın etkisinde kaldıklarına dikkat çekildi.