Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbi maçtaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bazı tribünlerde bloke ve 250 bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle Türk Telekom Stadı'nın Güney Kale Arkası, Odeabank Kuzey Kayle Arkası, Doğu ve Batı tribünlerinde yer alan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarın elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha maçı için bloke edilmesine karar verildiği belirtildi. Galatasaray'a ayrıca söz konusu olaylar nedeniyle 250 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı. PFDK'nın Galatasaray'dan yönetici Ural Aküzüm'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira, idareci Hasan Tankaya'ya da 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği bildirildi. Derbi maçtaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 90 bin lira para cezası veren kurulun, ayrıca Trabzonspor'a 45 bin, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e de 15'er bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
PFDK'dan Galatasaray'a ceza
26.10.2017 - 19:11 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kurul, derbi maçtaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bazı tribünlerde bloke ve 250 bin lira para cezası verdi.
Etiketler : galatasaray,galatasaray ceza,tff,pfdk,
514603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/514603.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
9
5
2
2
14
12
2
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa - Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği - Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2