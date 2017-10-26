Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Igor Tudor'un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, ardından topa sahip olma çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik organizasyonlar gerçekleştirildi. İnterval koşunun ardından yapılan çift kale maçla akşam antrenmanı tamamlandı. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.