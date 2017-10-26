BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol GÜneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.
Beşiktaş, Alanyaspor'a bileniyor
26.10.2017 - 20:41 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla bir günlük iznin ardından devam eti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol GÜneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç şut çalışması ile sona erdi.
Etiketler : beşiktaş,beşiktaş alanya maçı,spor haberleri,
514612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/514612.aspx
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17
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11
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15
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Kasımpaşa
9
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G.
B.
M.
A.
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A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
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Giresunspor
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12
6
6
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Ankaragücü
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