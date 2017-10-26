Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Tenerife kentinde devam eden 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı. Genç erkekler ve kadınlar kumite elemelerinin yapıldığı günde 53 kiloda Damla Ocak finale yükseldi. 68 kiloda Eren Akkurt ve +76 kiloda da Ferhat Demir bronz madalya mücadelesine çıkacak. Santiago Martin Arena’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın sabah seansında Damla Ocak fırtınası esti. 2017 Gençler Dünya Kupası şampiyonu milli karateci, gençler kumite 53 kilo ilk turunu bay geçtikten sonra ikinci turda Tayvanlı Tihare Astudillo Aros’u 1-0, üçüncü turda Ukraynalı Julia Palashevska’yı 3-0, çeyrek finalde Hırvat Jelena Pehar’ı 6-2, yarı finalde de Portekizli Tania Barros’u normal süresi 0-0 biten mücadelede hakem kararıyla 5-0 yendi ve finale yükseldi.

Kariyerinin en büyük başarısına ulaşan Damla Ocak, yarın Türkiye saati ile 19.15’te, 2015 yılında ümitler kumite 47 kiloda Dünya Şampiyonu olan Mısırlı Salma Elshafi karşısında altın madalya mücadelesine çıkacak.

EREN AKKURT VE FERHAT DEMİR ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADELESİ VERECEK

Genç erkekler kumite 68 kiloda Eren Akkurt ile +76 kiloda Ferhat Demir yarı finalde rakiplerine kaybetti ve bronz madalya finaline çıkmaya hak kazandı. Eren Akkurt, yarı finalde İtalyan Rosari Ruggiero karşısında 5-2’den skoru 5-5’e getirmesine rağmen rakibine ilk puanı verdiği için kurallar gereği mücadeleyi kaybetti. +76 kiloda ise Ferhat Demir, yarı finalde Japon Rikito Shimada’ya 2-0 yenildi. Eren Akkurt ve Ferhat Demir’in rakipleri, 27 Ekim Cuma günü Türkiye saati ile 13.30’ta başlayacak repesaj mücadelelerinin ardından rakibi belli olacak ve TSİ 15.00’te bronz madalya mücadelesine çıkacaklar.

ENES BULUT VE FATMA NAZ YENEN’İN MADALYA ŞANSI SÜRÜYOR

Gençler 76 kiloda Enes Bulut, çeyrek finalde Faslı Nabil Boussaadi’ye 4-0 kaybetmesine karşın rakibinin finale çıkmasıyla yoluna repesajdan devam edecek. 48 kiloda da Fatma Naz Yenen, ilk turda yenildiği Azeri Fidan Teymura’nın finale kalmasıyla repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya şansı devam eden Enes Bulut ve Fatma Naz Yenen, yarın Türkiye saati ile 13.30’da başlayacak repesaj müsabakalarında ter dökecek.

TAKIM KATA MAÇLARI YARIN BAŞLIYOR

Dünya Şampiyonası’nda ferdi ve takım olmak üzere 11 karatecimiz madalya arayacak. Genç kadınlar 53 kiloda Damla Ocak, Türkiye saati ile 19.15’te altın madalya mücadelesine çıkacak. Gençler 76 kiloda Enes Bulut, 48 kiloda Fatma Naz Yenen Türkiye saati ile 13.30’da başlayacak repesaj müsabakalarında bronz madalya arayacak. 68 kiloda ve +76 kiloda ise Eren Akkurt, TSİ 15.00’te bronz madalya finaline çıkacak.

Türkiye saati ile 12.00’de başlayacak takım kata elemelerinde ise erkeklerde Enes Özdemir, Kutluhan Duran ve Mehmet Batuhan Özdemir; kadınlarda da İdil Polat, Buse Danama ve Betül Bilgin Türkiye’yi temsil edecek.