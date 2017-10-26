Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, PSG'nin geçen hafta deplasmanda Olympique Marsilya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Neymar'a biri ertelemeli iki maç maç men cezası uygulandı. Olympique Marsilya maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören yıldız futbolcu, PSG'nin ligde yarın sahasındaki Nice karşılaşmasında forma giyemeyecek.