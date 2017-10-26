Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, PSG'nin geçen hafta deplasmanda Olympique Marsilya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Neymar'a biri ertelemeli iki maç maç men cezası uygulandı. Olympique Marsilya maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören yıldız futbolcu, PSG'nin ligde yarın sahasındaki Nice karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Neymar'a ceza!
26.10.2017 - 23:47 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'a, son lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle biri ertelemeli iki maç men cezası verildiği bildirildi.
Etiketler : Neymar,Neymar ceza,Neymar Paris Saint-Germain,
514647 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/514647.aspx
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P.
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Galatasaray
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2
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20
6
14
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2
Göztepe
9
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2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
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Başakşehir
9
5
2
2
14
12
2
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
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Beşiktaş
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4
3
2
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10
4
15
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Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
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-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
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7
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Bursaspor - Antalyaspor
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Trabzonspor - Galatasaray
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Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
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