Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig her zaman olduğu gibi hoca kıyımına erken başladı. Dokuz hafta geride kalırken, Avrupa’nın dev liglerine de fark atmış(!) olduk. Son olarak Atiker Konyaspor’da Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig’de 9 haftada değişen teknik direktör sayısı 7’ye yükseldi. Süper Lig, bu alanda Avrupa’nın 5 büyük futbol ülkesini (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) geride bıraktı. Bu haftaya kadar Atiker Konyaspor’un yanı sıra Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor teknik direktör değişikliğine gitti. Süper Lig’de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görev yapan isim Abdullah Avcı oldu. Medipol Başakşehir ile 2014-2015 sezonu öncesi 5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da da 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.