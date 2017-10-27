Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TRT Spor’da yayınlanan Stadyum Özel programına flaş açıklamalar yaptı. Birçok konuda görüşlerini belirten Luce ay-yıldızlı ekibin başına geçişini anlatırken, “1 saatte karar verdim. Ben Galatasaray ile temastaydım. Başkan Dursun Özbek ile Bükreş’te görüştüm. Bana, ‘Tudor’un üstünde olacaksın’ dediler. Fakat sahada olmak istedim” vurgusu yaptı ve, “Sonrasında millî takım Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ile görüşmüş ve teklifi kabul etmemişlerdi. Arkadaşlarımı kıramadım” şeklinde konuştu.

> Geleceğin takımını kuracağız

“Zor bir dönemde göreve arkadaş olarak geldim. Millî takımda benim heyecanımla bir şeyler yapmam istendi. Fakat zaman çok azdı. Fatih Terim’in kurmuş olduğu kadro çok iyiydi, genç oyuncular takım değiştirdiği zaman gittikleri takımda kadroda olmaları zordu. Bu durumdan dolayı biz de biraz daha yaşlı oyunculardan yardım bekledik” diyen Lucescu, “İlerleyen dönemlerde 21 yaş altı milli takımdan oyuncu takviyelerimiz olacak. Abdülkadir Ömür var. Geleceğin takımını kuracağız. Altınordu’da oynayan oyuncular olacak” sözlerini kullandı.

Arda G.Saray’a gelecekti

Luce, Arda konusunda da, “Ernesto Valverde’ya yöneticiler, ‘Arda’yı satacağız’ demiş. Yaz dönemiydi, antrenmanlarda yer aldı. 1 Eylül’den sonra transfer olmayınca, doğal olarak o dönem sakattı. Valverde, ‘Antrenmanlara başlar, eski formunu sağlarsa alırım’ dedi. Ben her oyuncuyla oturur konuşurum. Arda Türk futboluna emekler vermiş, onun ayağına gider konuşurum, bundan da üzüntü duymam. Dünya Kupası’na gidemememizin sebebi Arda Turan değil. Zor günler geçirdi. Galatasaray’a gelecekti, olmadı. Monaco olmadı” dedi.

Yabancıya karşı değilim

Rumen çalıştırıcı, “14 yabancıya karşı değilim. 14 yabancı varsa 14 Türk var. Bu dengeyi sağlamak önemli. Fakat burada adil dağılım yok” derken, “Süper Lig’de kalecilerin %70’i yabancı. Sağ beklerin %15’i Türk. Stoperlerin %25’i Türk. %60 sol bek var. %30 orta saha, %20 Türk forvet var. Bu şartlar altında seçim zor. Hocalarımızdan, biraz daha Türk oyunculara güvenmelerini rica ediyorum. Yabancı oyuncu alacağız fakat Altınordu gibi altyapıdaki futbolculara yön verilmesi lazım” tespiti yaptı.

Bir tek Cenk var

“Türkiye’de oynayan forvet olarak sadece Cenk var. Diğer santrfor arkadaşlar yurt dışından” vurgusu yapan Lucescu, “Ben şikayet etmiyorum. İyi bir ekip çıkaracağıma eminim. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada iyi işler yapacağımı biliyorum. Türkiye ve Federasyon 2024’ü kazanmak için burada. Devlet bunun farkında. Yeni stadyumlar Avrupa’da yok. Altyapıya önem verme zamanı” açıklamasında bulundu.

Türk oyuncuya süre verin

Tecrübeli çalıştırıcının dikkat çeken sözlerinden biri de, “Takımlarında oynayamayan oyuncular millî maçlarda doğal olarak zorlanıyor. Yeterli fizik gücüne sahip değiller. İzlanda maçında onlardan 8 km az koştuk, bir de onlar defans yaptı. Finlandiya ve Hırvatistan maçında iyi koştuk, kaybettiğimiz maçlarda rakibimizden az koştuk. Bu yüzden antrenörlerden yardım istedim. Oyunculara süre vermeleri noktalarında” şeklinde olanıydı.

Oğuzhan itirafı

“Oğuzhan’ın 3 maçını izledim. Süper Kupa finali vardı. Son maçlar oynamadan önce verdiğim liste vardı. Fakat son maçta harika oynadı. Aradım, ‘Özür diliyorum, yanlış yaptım. İstemezsen seni anlarım’ dedim. Kendi hatamı kabul ettim. Şu anda ekibimde en fazla oynayan futbolcularda birisi.”

Terim çalışmış

“Bir teknik adam tek başına bir şey yapamaz. Ben Fatih Terim’den sonra geldim, çok iyi bir çalışma yapmış, gençlerle ilgilenmiş. Hepimiz çok çalışmalıyız. Tolunay Kafkas altyapı konusunda çok çalışıyor. Emre Belözoğlu’yla da uzun süre konuştuk. Tecrübeli gazetecilerle, TV yöneticileriyle Türk futbolunun kurtuluşu adına görüşmeler yapılmalı. 2024’e kadar neler yapabiliriz?..”

Gol fauldü, penaltı yoktu

“Cüneyt Çakır hakkında bir yaklaşımda bulunamam. Gol (Janssen) fauldü. Penaltı (Hasan Ali) değildi, kasti olarak değme söz konusu değildi. Bu yüzden de VAR sistemini sevmiyorum. Geçtiğimiz maçı konuşamayacaksak bitti. İnsanlar bunu konuşamıyorsa futbol biter...”