Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Disiplin Kurulu, Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından tarihî bir karar aldı ve hakem Mete Kalkavan’a küfredip, ‘sportmenlik dışı hareket yapan’ Caner Erkin’e 6 maç ceza kesti. TFF’den yapılan açıklamada PFDK’nın, Caner Erkin’e müsabakanın hakemine yönelik ‘sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı’ 2 maç, ‘Hakeme yönelik hakaretinden dolayı’ da 4 maç ceza aldığı belirtildi. Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla yarın oynanacak olan Alanya maçında zaten cezalı durumda olan Caner Erkin böylece takımının 7 maçında forma giyemeyecek. Millî oyuncu Başakşehir maçında kendisine verilen sarı kartın ardından hakeme küfretmiş, takımının attığı golden sonra da hakem Mete Kalkavan’ın önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu. Caner’e ayrıca bu cezaların yanı sıra toplamda 43 bin 500 lira da para cezası kesildi.



Dudak okuma değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Caner Erkin olayına açıklık getirdi. TFF’nin düzenlediği çalıştay öncesi açıklamalar yapan Güreli, “Caner’in PFDK’ya sevk sebebi dudak okuma değil, golü attıktan sonraki akan görüntülerde yaptığı çok aşırı, sportmenliğe aykırı hareketler” dedi. Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Dusko Tosic’in savcılığa çağrılması ile ilgili olarak ise Güreli, “Bu 6222 sayılı şiddet yasasının uygulaması ile ilgili bir konu. Spor sahası içindeki spor disiplin hukuku uygulandı ama savcılarımız kendilerine göre konuyu araştırmak istemiş olabilirler” dedi. Bu arada PFDK Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbiyi de karara bağladı. Tribünlerden atılan yabancı madde ile yardımcı hakemin yere düşmesine sebep olan taraftarların kartı 2 maç bloke oldu.

Orman bugün konuşacak

Beşiktaş Kulübü’nde Caner’e gelen ceza üzerine, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kurulu’na itirazda bulunulacaktır. Ayrıca Başkanımız Fikret Orman’ın yarın (bugün) konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” açıklaması yapıldı.