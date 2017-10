Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fenerbahçe derbisindeki beraberlik, puan tablosunda G.Saray’a hasar vermese de, ortaya konulan futbol ve derbi galibiyeti hasretinin dindirilememesi psikolojik tahribat oluşturdu. Bu sebeple pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması büyük önem taşıyor. Hem camiaya derbiyi unutturmak hem de ligde psikolojik üstünlüğü geri kazanmak bir yandan da zirvedeki yeri sağlamlaştırmak adına sarı-kırmızılılar için Karadeniz’deki mücadele çok önemli. Her maçı bir final olarak gören teknik direktör Igor Tudor, Trabzonspor maçındaki parolanın da önde baskı yapmak olduğunu oyuncularına anlattı. Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, Trabzonspor’un kötü gidişatının kendilerini yanıltmaması gerektiğini ifade eden Hırvat hoca “Evet durumları pek parlak değil. Önemli eksikleri de olacak ama Trabzonspor’un çok kaliteli, her an her şeyi yapacak ayakları var. Bu sebeple onları tehlikeli bölgeden uzak tutacağız, önde basacağız” diye konuştu.



İki kişilik oynayın

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis ile orta sahanın dinamosu Badou Ndiaye’ye bu karşılaşmada çok büyük iş düştüğünü söyleyen Igor Tudor, bu iki ismi hücum aksiyonlarının yanı sıra Trabzonspor’un oyun başlangıcında organizasyonu bozmakla görevlendirdi. Tudor ayrıca Tolga ile Feghouli’nin de iki kişilik performans göstermeleri gerektiğini anlattı. Merkez orta sahayı Selçuk İnan ile Fernando’ya emanet etmeyi planlayan genç teknik adam, kaptandan sık sık savunma arkasında top atıp Gomis’i kaçırmasını istedi. Öte yandan görev aldığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan Martin Linnes ile de özel bir görüşme yapan Tudor, Norveçliye çalışmaya devam etmesini söyledi.

Aslan’ın bel kemiği

Galatasaray’da bu sezon Muslera dışında bütün resmî maçlarda 90 dakika forma giyen tek isim Brezilyalı stoper Maicon... Sao Paulo kulübünden 7 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcu 11 maçta da görev yaptı. Östersunds faciasının ardından 9 lig maçında kendini kanıtlamayı başaran Maicon, taraftarın da sevgilisi olmayı başardı. Şu ana kadar 2 sarı kart gören tecrübeli stoperin Trabzonspor maçı öncesi herhangi bir endişesi bulunmuyor. Karadeniz ekibinin hücumcularını da mercek altına alan Brezilyalı, Tudor’un en büyük teminatlarından biri.



Bakanlık’ta ‘Rocky’ görüşmesi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ultrAslan tribünlerinde Rocky Balboa’yı resmeden dev bir poster ve yanında “Ayağa kalk” yazılı pankart açılmıştı. Koregrafinin terör örgütü FETÖ ile ilgisi olduğu iddialarının ardından ultrAslan Başkanı Sebahattin Şirin, Gençlik ve Spor Bakanlığına giderek müfettişlere ifade verdi. Şirin görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Bu pankartı geçen seneden planladığımızı dile getirdik. Süreç bizim açımızdan güzele gidiyor” dedi.