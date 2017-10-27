Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de hoca değişiklikleri beklenen sonuçları vermiyor. Halefler seleflerini mumla aratıyor. Aykut Kocaman’ın 3 sezonluk ilk döneminden sonra başlayan seri değişimler hayal kırıklıkları yaşatıyor. Son 5 teknik direktörün ilk 9 hafta performansları durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Ersun Yanal’ın 22 puanla lider kapattığı süreci İsmail Kartal da ilk sırada tamamlamış ancak 19 puan toplamıştı. Vitor Pereira ilk 9 haftayı 18 puanla 3. sırada geçerken, Dirk Advocaat 15 puanla 5. sırada kalmıştı. Aykut Kocaman ise aynı dönemi 15. puanla 6. sırada kapattı. Ersun Yanal sezonu şampiyon tamamlamış, İsmail Kartal ve Pereira 2. sırada finiş görmüştü. Advocaat ise 3.lüğe razı olmuştu.



Peki, problem nerede?

Şampiyon olan Ersun Yanal’ı özel sebeplerle gönderen Fenerbahçe Yönetimi, apar topar göreve getirdiği İsmail Kartal’ın transfer taleplerine cevap veremeyince sarı-lacivertliler 4. yıldız hayalini ertelemek zorunda kaldı. Kartal’ın ısrarla istediği golcü alınsa, belki de şampiyonluk 3 puan farkıyla Galatasaray’a kaptırılmayacaktı. Kartal’a “Para yok” bahanesi sunan yönetimin hemen sonrasında göreve getirdiği “Şampiyon Hoca” Pereira’ya Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosunu sunması kafalarda soru işaretli oluşturmadı değil! Ancak yıldızlar topluluğu da çılgın hocayla mutlu sona ulaşamadı. Portekizlinin vedası da sebepler farklı olsa da Yanal’ı hatırlattı ve yerine gelen Advocaat da hayal kırıklığı yaşattı. Bakalım son koz Aykut Kocaman bu rutini değiştirecek mi?

Attım, sayılmadı!

Fenerbahçe kariyerine fırtına gibi giriş yapan ancak son 3 haftada sessiz kalan Vincent Janssen kendine güveniyor. Forma giydiği 6 maçta 2 gol atan, 1 de penaltı kazandıran Hollandalı son 3 maçta gol sevinci yaşayamamasını ‘şanssızlık’ olarak nitelerken, “Aslında gol attım ama hakem vermedi” diyerek Cüneyt Çakır’a da göndermede bulundu. Takımın uyum sürecinde olduğunu vurgulayan Janssen, “Ben güzel şeyle yapacağımıza inanıyorum. Gollerime devam edeceğim ve başarılı olacağız” diyerek gelecekten umutlu olduğunu ifade etti.



Bromwich’in Josef ısrarı

West Bromwich Albion sezon başında elinden kaçırdığı Josef’i Premier Lig’e götürmeye kararlı. Sambacının peşini bırakmayan İngiliz ekibinin Ocak ayında sarı-lacivertlilere yeni bir teklif yapacağı öğrenildi. Ancak Aykut Kocaman’ın, Josef’i göndermeye niyeti yok.



RvP nihayet döndü

Fenerbahçe’nin müzmin sakatı Robin van Persie yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra saha çalışmalarına başladı. Antrenör Fatih Yıldız eşliğinde sahada özel program uygulanan Holandalı oyuncunun gelecek hafta takımla birlikte idman yapabileceği belirtildi.



Skrtel yine kulübede

Fenerbahçe, Kayseri karşısına derbideki kadrosuyla çıkacak. Savunmadaki Skrtel tercihiyle şaşırtan Aykut Kocaman, Neto-Neustadter ikilisini bozmayacak. Takımda istikrar isteyen Kocaman, Soldado’yu da yine yedek soyunduracak.