Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz ekibi Crystal Palace’ın transferin son günü 14 milyon euro önerdiği Cenk Tosun’u bir başka İngiliz Tottenham da izlemeye almıştı. Yıldız forvetin durumunu yakından takip eden Ada ekibinin, Real Madrid’e gideceği konuşulan Harry Kane’i satıp Cenk Tosun’u almayı hedeflediği belirtiliyor.



Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Tottenham’ın yanı sıra Everton’un da 26 yaşındaki golcüyü transfer etmek istediği ifade edilirken, ilk görüşmenin geçtiğimiz günlerde Almanya’da gerçekleştiği belirtildi.



CENK’İN TERCİHİ İNGİLTERE



İngiliz ekiplerinin golcü forvetin Almanya’da yaşayan babası Şenol Tosun ile görüştüğü ortaya çıktı. Baba Tosun, Tottenham ve Everton temsilcilerine Cenk'in kulübüyle sözleşmesinin devam ettiğini ve kulübüyle görüşülmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi. Babasına göre Cenk'in tercihi ise İngiltere.



DORTMUND DA TALİP



İngiliz ve İspanyol kulüplerinin yanı sıra Bundesliga'dan Borussia Dortmun'un da Cenk'i takip ettiği belirtildi.