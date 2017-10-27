Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan'ın Barcelona'da 2019'a kadar sözleşmesi olduğunu ve buradan parasını alarak işini kurup piyasadan çekileceğini ileri süren Uluç, "Benim 2019'a kadar sözleşmem var, paramı alır sırt üstü yatarım." dedi.

İşte Uluç'un Arda Turan ile ilgili Sabah'ta yayınlanan yazısından o kısım:

- Yıllar önce "Türkiye'nin Messi'si olacak, fiyatı 50 milyon dolar olacak" dediğim Arda niye bu hallere düştü? Hocası kadroya almıyor ya... Marca gazetesi, 4 hafta önce iyileştiğini yazdı. 4 haftadır kadro dışı ve adam söylüyor, "Arda'yı oynatma niyetim yok" diyor. Arda da diyor ki, "Benim 2019'a kadar sözleşmem var, paramı alır sırt üstü yatarım." Aynen bunu diyor.

- Arda futbolu unutmuş kafasında. Arda 2019'a kadar parasını alacak, sonra işini kurup piyasadan çekilecek. Futbolu oynayamayacağını anladı bana kalırsa. Galatasaray'a dönemeyeceğini biliyor. Yurt dışında oynayamayacağını biliyor. Çin bile teklifini geri aldı. O zaman banka gibi sağlam Barcelona'dan trink parasını alacak. Sabahtan akşama kadar gezip tozmasına ve Play Station oynamasına engel olmayacak bir iş kuracak.

- Telefon ettim Arda'ya. "Oğlum Arda, seni Atletico'ya götüren, oradan Barcelona'ya götüren futbol bu muydu? Riskleri göze alıyordun, adam eksiltiyordun. 18'in içinde, daracık alanda asistler yapıyordun" dedim. Bana, "Hıncal abi, hocam böyle oynamamı istiyor" dedi. Ya hoca 50 milyon verdiği adamın böyle oynamasını ister mi? Böyle oynayacak bir milyon adam var, altyapısında bile böyle oynayamayacağını söyledim.