Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panathinaikos Superfoods Fenerbahçe Doğuş maçı canlı anlatımı ile Panathinaikos Superfoods Fenerbahçe Doğuş maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde yer alıyor. THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile deplasmanda karşılaşıyor. Peki Panathinaikos Superfoods Fenerbahçe Doğuş maçı canlı anlatımı ile Panathinaikos Superfoods Fenerbahçe Doğuş maçı canlı skor kaç kaç? THY Euroleague’de ilk maçını kaybettikten sonra üst üste iki galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş, Yunanistan'da Panathinaikos'u yenerek performansını sürdürmenin peşinde. 2006-2007 sezonundan bu yana 17 kez karşı karşıya gelen iki takım, bu kez 18. defa karşılaşıyor. Fenerbahçe, 8 kez galip ayrılırken Panathinaikos 9 defa galip gelmeyi başardı. İşte Panathinaikos Superfoods Fenerbahçe Doğuş maçı canlı anlatımı ile Panathinaikos Superfoods Fenerbahçe Doğuş maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar...

Panathinaikos Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibine konuk olacak. Mücadele saat 21.30'dan itibaren naklen beIN Sports4 kanalından yayınlanacak.

Maçtan bilgiler

THY Euroleague’de ilk maçını kaybettikten sonra üst üste iki galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş, bu performansı sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 21.30’da Yunan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek. İki takım, 2006-2007 sezonundan bu yana 17 kez karşılaştı. Geride kalan 17 müsabakadan 8 kez Fenerbahçe parkeden galip ayrılırken, 9 kez Yunan ekibi rakibini mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş’ta sakatlıkları devam eden Nikola Kalinic ve Ali Muhammed, Yunanistan deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Panathinaikos ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Borys Ryzhyk (Ukrayna), Robert Lottermoser (Almanya) ve Benjamin Jimenez (İspanya) hakem üçlüsü görev yapacak.

AVRUPA'DA 18. RANDEVU

Fenerbahçe Doğuş ile Panathinaikos Superfoods, Avrupa kupalarında 18. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2006-2007 sezonundan sonra yapılan 17 maçın 8'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 9 karşılaşmayı ise Yunan temsilcisi kazandı.