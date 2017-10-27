Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Osmanlıspor’dan 8 milyon Euro’ya transfer edilen Badou Ndiaye, Selçuk İnan’ın yerine görev yaptığı Sarı-Kırmızılı takımda henüz gol ya da asist üretmese de performansıyla büyük beğeni topluyor.

AVRUPA DEVLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI



Savunmaya olan müthiş katkısı, kaptığı toplarla aniden hızlanıp rakip oyuncuları teker teker geçerek oyun kurması Ndiaye’yi takımda ön plana çıkartırken, bu yükseliş Avrupa devlerinin de gözünden kaçmadı.

TRABZONSPOR MAÇINI İZLEYECEKLER



İngiliz kulüpleri Tottenham, Leicester, West Ham ve Newcastle United’ın, Türkiye’ye temsilci göndererek Senegalli yıldızı izleteceği öğrenildi. Bu temsilcilerin Trabzon maçında tribünde olması bekleniyor.

FİYATINI İKİYE KATLADI



Ndiaye açısından en önemli şans ise sezon başından beri 8 numara görevini üstlenirken, Trabzonspor deplasmanında 10 numara rolüne geçecek olması. Forvet arkasında rakip kaleye daha yakın oynayacak olan 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada ortaya koyacağı performansla bir anda transferin gözde ismi haline gelebilir.

Böyle bir durumda Galatasaray, Ndiaye’yi aldığı fiyatın çok daha fazlasına, hatta en az iki katına (16 milyon euro) Premier Lig kulüplerine satabilir.