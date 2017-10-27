Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurucu başkanı Yusuf Günay bir önceki yönetim kurulundan farklı olarak yeni yönetime katılan tek isim oldu. Yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ve görev dağılımı şu şekilde: Dursun Aydın Özbek - Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Nasuhi Sezgin - Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Aydın Özbek - Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Dedeoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi, Yusuf Günay – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Emre Alkin - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Günay, sırasıyla Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurucu başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca merkezi Roma’da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Birliği Başkan Yardımcılığı ile Budapeşte’de faaliyette bulunan Bölgesel Enerji Düzenleyicileri Birliği ERRA’nın başkanlığını yaptı. Yusuf Günay evli ve iki çocuk babasıdır.